Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв провёл встречу с президентом Международной федерации гандбола (IHF) Хассаном Мустафой и генеральным директором федерации Амаль Халифой. В ходе обсуждений стороны затронули вопрос возвращения российских сборных на международную арену.

«Мы понимаем, что для того, чтобы женской сборной России претендовать на одну из путёвок на Олимпиаду-2028 в США, важно выступить на чемпионате мира в Венгрии в декабре следующего года. А для этого, соответственно, необходимо получить уайлд-кард. Мы не услышали конкретного ответа «нет», что уже вселяет оптимизм.

По предварительной информации, эта тема станет предметом обсуждения на ближайших заседаниях Совета IHF, и мы намерены продолжать ту дипломатическую работу, чтобы выполнить главную задачу. Понятно, что ряд европейских стран сейчас продвигают противоположную позицию, но уверен, что настоящим чемпионом может считаться тот, кто действительно является сильнее всех без исключения», – приводит слова Шишкарёва пресс-служба Федерации гандбола России.