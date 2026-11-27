Российские гандболистки вышли в полуфинал Кубка наций в Болгарии

Женская сборная России по гандболу одержала разгромную победу над сборной Косова на турнире «Кубок наций» (IHF Nations Trophy) в Краневе, Болгария. Встреча завершилась со счётом 37:8 (18:3).

На старте турнира россиянки обыграли команду Бельгии со счётом 41:16 (22:6). Таким образом, женская сборная России вышла в плей-офф соревнований с первого места в группе. За путёвку в полуфинал отечественные гандболистки сыграют с командой Болгарии. Матч запланирован на 28 ноября.

Кубок наций (IHF Nations Trophy) проходит в Краневе, Болгария, с 25 по 29 ноября. Ранее Международная федерация гандбола (IHF) допустила российских спортсменов до соревнований без ограничений.