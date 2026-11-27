Бронзовый призёр Олимпиады-2020 Алина Горносько приняла решение завершить профессиональную карьеру. Спортсменка сообщила о своём решении во время шоу «Грани невозможного», которое состоялось в пятницу на «Минск-Арене». Информация об этом появилась в телеграм-канал министерства спорта Беларуси.

25-летняя Алина Горносько — бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, Япония. Также она завоевала титул чемпионки мира 2021 года в упражнении с лентой, дважды брала серебро и трижды бронзу на мировых первенствах. На чемпионатах Европы завоевала шесть серебряных и две бронзовые награды. На чемпионате мира — 2026 белоруска стала девятой в личном многоборье.