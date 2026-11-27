Чемпионка мира по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова опубликовала серию кадров с отдыха в Египте. В подборке фото спортсменка показала, как отдыхает на пляже и коротает время за чтением книг.

Фото: Личный архив Ангелины Мельниковой

Фото: Личный архив Ангелины Мельниковой

Фото: Личный архив Ангелины Мельниковой

«Я в Египте. Наконец-то отпуск. Этот год выдался особенно трудным, а у вас?» – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

В этом году Ангелина выиграла три золотые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. На чемпионате мира в Роттердаме спортсменка выступить не смогла из-за отказа в визе; её посчитали угрозой международным отношениям. Также в визах на ЧМ-2026 было отказано Виктории Листуновой и Анне Калмыковой.