Гроссмейстер Андрей Есипенко высказался по поводу матча за звание чемпиона мира, в котором за титул сражаются индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу и гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров.

«Ну, мне кажется, это очень тяжело, когда все тебя ставят фаворитом. Все считают тебя фаворитом. Кто-то считает, что ты выиграешь очень легко. И, ну, мне кажется, это психологически очень давит. Как будто бы Гукешу будет легче играть. Именно по сравнению с Синдаровым как будто бы меньше давления, как мне это видится. Может быть, я неправ.

Синдарова просто все считают большим фаворитом: «Как Гукеша не обыграть?» Не знаю, мне кажется, что психологически сложнее будет Синдарову. И Гукеш, если он вернёт свою форму, то вообще может легко выиграть. Но просто, может, не вернёт, да, скорее всего, не вернёт (улыбается).

Но в любом случае, мне кажется, матч сложный будет. То есть либо Синдаров легко выиграет, либо просто будет сложный матч. Я не вижу раскладов, где легко выигрывает Гукеш. Но в принципе вижу расклад, где легко выигрывает Синдаров», – сказал Есипенко на подкасте ChessMaster на YouTube.