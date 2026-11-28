Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу и гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров рассказали, испытывают ли они давление после трёх партий в матче за звание чемпиона мира, которые окончились вничью. На данный момент счёт в матче 1,5:1,5.

– Три партии, три ничьих. Сколько давления это добавляет вам обоим – быть первым, кто откроет счёт?

Синдаров: Очень трудный вопрос. Не знаю, что сказать. Я действительно об этом не думаю. Я и сейчас не могу думать. Извините.

Доммараджу: Да, давление есть всегда в каждой партии матча. И три ничьих звучит как нечто серьёзное, но это в контексте 14 партий, мы даже близко не на середине. Это долгий матч, и мы оба стараемся, оба играем в хорошие шахматы. И мы оба сильные соперники, так что нелегко выиграть партию, когда захочешь.

Мы пытаемся создавать шансы и выжимать максимум из возможностей, но пока ни один из нас не получил слишком много больших шансов. И это также хорошо – обычно это означает, что мы играем в хорошие шахматы и качество высокое, – сказали шахматисты во время пресс-конференции после третьей партии.