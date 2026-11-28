Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу и гроссмейстер Жавохир Синдаров из Узбекистана завершили вничью четвёртую партию в матче за звание чемпиона мира, который проходит в Женеве, Швейцария. В этот раз судьи зафиксировали ничью на 35-м ходу. Счёт после четырёх партий — 2:2.

По регламенту шахматисты сыграют максимум 14 партий с классическим контролем: 120 минут на первые 40 ходов и 30 минут – на оставшиеся, с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го. Если после них счёт будет равным, будет сыгран тай-брейк в быстрые шахматы. Для победы в матче за титул нужно набрать 7,5 очка.

Пятая партия состоится в воскресенье, 29 ноября. Белыми сыграет Жавохир Синдаров.