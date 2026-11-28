Женская сборная России по гандболу вышла в финал Кубка наций — 2026

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Кубка наций — 2026. В полуфинале турнира россиянки обыграли сборную Болгарии со счётом 45:22 (25:11).

Гандбол. Кубок наций – 2026. Кранево, Болгария. 1/2 финала:

Россия – Болгария – 45:22 (25:11).

Самыми результативными игроками матча в составе сборной России стали Варвара Сёмина и Кристина Кожакарь. В активе обеих гандболисток по семь мячей за игру.

В финале турнира сборная России сыграет с Беларусью, которая со счётом 33:16 (16:10) обыграла Косово.

Кубок наций (IHF Nations Trophy) проходит в Краневе, Болгария, с 25 по 29 ноября. Ранее Международная федерация гандбола (IHF) допустила российских спортсменов до соревнований без ограничений.