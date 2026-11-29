World Aquatics приняла решение перенести первый этап Кубка мира по прыжкам в воду из Канады в Мексику из-за позиции канадского правительства, согласно которой российские спортсмены не будут допущены к стартам, если они не выступают в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«World Aquatics остаётся приверженной поддержке инклюзивных и универсально доступных международных соревнований, свободных от политического вмешательства. World Aquatics признательна Aquatics Canada и её федерациям-членам за конструктивное взаимодействие на протяжении всего этого процесса. Мы ценим наши давние отношения в сфере проведения соревнований с Канадой и с нетерпением ждём возвращения в Канаду в рамках будущих мероприятий World Aquatics», – говорится в заявлении организации.

Этап Кубка мира по прыжкам в воду должен был пройти в Канаде с 25 по 28 февраля 2027 года. Теперь он пройдёт в Мексике в те же сроки. Кроме того, организация исключила из соревновательного календаря четвёртый этап КМ по синхронному плаванию до определения новой принимающей страны.