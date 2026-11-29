Владимир Божко назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России по лёгкой атлетике. Он будет возглавлять команду во время подготовки к главным стартам сезона-2027. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

54-летний Божко – заслуженный тренер России. До назначения в сборной он отвечал за группу выносливости основного состава – подготовку стайеров и марафонцев. Среди его воспитанников бронзовый призёр чемпионата мира Наталья Цыганова, призёры командных чемпионатов Европы Елена Орлова (Сидорченкова) и Анна Щагина.

Ранее пост главного тренера сборной покинула Светлана Абрамова. Она руководила командой с ноября 2025 года. Абрамова приняла решение об уходе по собственному желанию.