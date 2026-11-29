Тренер московского РК «Динамо» Юрий Кушнарёв предположил, сколько времени понадобится российским регбистам на адаптацию после возвращения на международные турниры.

– Как вы думаете, скоро ли Россия сможет вернуться на международные старты в регби?

– Может быть по-разному. Я могу думать так или иначе, но вряд ли мы что-то можем сейчас контролировать. Мы видим, что в других видах спорта допускают через суд, но на соревнованиях всё равно ограничивают, и спортсмены становятся заложниками ситуации. Нам не нужно ждать момента допуска, нужно продолжать работать. Мы должны быть всегда готовы к моменту, когда нас допустят до международных чемпионатов.

– Представим, что завтра российские клубы получат возможность вернуться в еврокубки. Сколько времени потребуется нашим регбистам, чтобы стать там конкурентоспособными?

– На адаптацию нам понадобится два года точно. Опять-таки, если мы будем к этому готовы, то мы должны выпустить на международные турниры самую молодую группу самых талантливых игроков, потратить время на их адаптацию, чтобы они получили бесценный международный опыт. И мы явно не должны ждать побед сразу. Мы должны быть нацелены на их развитие, и, когда они станут уже более опытными и зрелыми, можно будет ждать результат. Определённо нужно время для адаптации. Другие страны играют, развиваются постоянно, а нам нужно время, чтобы составить им конкуренцию, – сказал Кушнарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Хатохиной.