Тренер РК «Динамо» Москва Юрий Кушнарёв назвал игроков, которые могли бы войти в состав обновлённой сборной России по регби.

– Кто из молодых игроков мог бы войти в обновлённую сборную России?

– Из моей команды это будет плеяда 20-21-летних игроков. У кого-то есть время вырасти, а кто-то даже имеет опыт выступления за рубежом. Если конкретно говорить по фамилиям, то это Иван Дорофеев, Савелий Слободкин, Иван Чепрага, Иван Бесков, Роман Чекалин, Максим Шевцов, Александр Шаипкин. Большая группа сильных и молодых игроков у нас есть. Наверное, десяток игроков наберётся, которые смогут адаптироваться к международному уровню и будут играть за сборную, будучи ещё вполне себе молодыми игроками, способными учиться, меняться и расти и индивидуально, и командно, – сказал Кушнарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Хатохиной.