Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении World Aquatics перенести первый этап Кубка мира по прыжкам в воду из Канады в Мексику из-за позиции канадского правительства не допускать россиян к стартам.

«Важный прецедент. Здесь отдадим должное World Aquatics. Выстроенная работа команды Дегтярёва и Мазепина. На будущее это может научить представителей тех или иных стран с уважением относиться к России. Однако надо понимать: одно дело, когда ты отнимаешь турнир по прыжкам в воду, а другое — молодёжный чемпионат мира в стране, которая придумала хоккей. Тем не менее нужно продолжать работу, отнимать, судиться и добиваться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.