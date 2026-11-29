Мужская сборная России по шорт-треку заняла третье место в эстафете на 5000 метров на этапе Мирового тура, который проходит в Шанхае, Китай. В состав команды вошли Никита Николаев, Семён Елистратов, Владимир Балбеков и Даниил Николаев. Их время — 6.52,879.

Победу одержали спортсмены из Нидерландов с результатом 6.49,223. Серебряными призёрами эстафеты стали канадские шорт-трекисты (6.49,774).

Шорт-трек. Мировой тур. Шанхай, Китай. Эстафета, 5000 м. Мужчины:

Нидерланды — 6.49,223. Канада — 6.49,774. Россия — 6.52,879. Япония — 6.53,303. Италия — 7.05,915.

Мировой тур по шорт-треку проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Российские спортсмены выступают на турнире в Сеуле в нейтральном статусе.