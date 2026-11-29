Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин высказался по поводу решения World Aquatics перенести два турнира из Канады из-за недопуска российских спортсменов.

«Я хочу поздравить World Aquatics с этим решением. Международная спортивная семья показала, что мы не позволим политикам играть судьбами наших спортсменов. World Aquatics и лично её президент Хусейн аль-Мусаллам проявили огромное мужество, отстаивая дух спорта и ценности Олимпийской хартии», – приводит слова Мазепина пресс-служба ФВВСР.

Этап Кубка мира по прыжкам в воду должен был пройти в Канаде с 25 по 28 февраля 2027 года. Теперь он пройдёт в Мексике в те же сроки. World Aquatics также исключила из соревновательного календаря четвёртый этап КМ по синхронному плаванию до определения новой принимающей страны.