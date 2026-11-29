Известный российский тренер по художественной гимнастике Амина Зарипова заявила о прекращении сотрудничества с шестикратной чемпионкой мира итальянкой Софией Раффаэли.

«В моей спортивной жизни произошло изменение: наше сотрудничество с Софией Раффаэли завершено. Все вопросы к итальянской федерации. Думаю, там смогут рассказать гораздо больше. Впереди новые планы!» — написала Зарипова на своей странице в социальной сети.

Официально о начале совместной работы Зариповой и Раффаэли стало известно в декабре 2025 года. Одной из наиболее известных подопечных российского тренера является олимпийская чемпионка 2016 года россиянка Маргарита Мамун.