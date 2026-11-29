Женская сборная России по гандболу выиграла Кубой наций — 2026. В финале турнира россиянки обыграли сборную Беларуси со счётом 31:22 (17:12)

Гандбол. Кубок наций – 2026. Кранево, Болгария. Финал:

Россия – Беларусь – 31:22 (17:12).

В матче за выход в финал россиянки одолели сборную Болгарии (45:22), тогда как белорусские гандболистки оказались сильнее спортсменок из Косово (33:16).

Кубок наций (IHF Nations Trophy) прошёл в Краневе, Болгария, с 25 по 29 ноября. Ранее Международная федерация гандбола (IHF) допустила российских спортсменов до соревнований без ограничений. Этот турнир стал для россиянок первым после отстранения от международной арены.