Гроссмейстер Жавохир Синдаров из Узбекистана одержал победу над индийцем Гукешем Доммараджу в пятой партии матча за мировую шахматную корону. Он сыграл белыми фигурами. Счёт после пятой партии составляет 3:2 в пользу Синдарова.

По регламенту шахматисты сыграют максимум 14 партий с классическим контролем: 120 минут на первые 40 ходов и 30 минут – на оставшиеся, с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го. Если после них счёт будет равным, будет сыгран тай-брейк в быстрые шахматы. Для победы в матче за титул нужно набрать 7,5 очка.

20-летний Гукеш Доммараджу является действующим чемпионом мира.