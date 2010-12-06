Линдси Вонн выиграла супергигант в Лейк-Луисе, Риш — вторая

26-летняя олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 американка Линдси Вонн стала победительницей четвёртого этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Лейк-Луисе в супергиганте.

Второй стала немка Мария Риш, уступившая своей основной конкурентке менее секунды. Третьей стала Джулия Манкузо из США.

Отметим, что по итогам четырёх этапов Кубка мира лидерство в общем зачёте сохраняет Риш. На её счету 514 очков. На втором месте идёт Вонн, у которой 345 баллов.

Горнолыжный спорт. Женщины. Кубок мира. Четвёртый этап

Супергигант. Лейк-Луис (Канада)

1. Линдси Вонн (США) — 1.20,72.

2. Мария Риш (Германия) — 1.21,55.

3. Джулия Манкузо (США) — 1.21,61.