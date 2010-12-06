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Линдси Вонн выиграла супергигант в Лейк-Луисе, Риш — вторая

Линдси Вонн выиграла супергигант в Лейк-Луисе, Риш — вторая
Другие / Лыжный спорт 0

26-летняя олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 американка Линдси Вонн стала победительницей четвёртого этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Лейк-Луисе в супергиганте.

Второй стала немка Мария Риш, уступившая своей основной конкурентке менее секунды. Третьей стала Джулия Манкузо из США.

Отметим, что по итогам четырёх этапов Кубка мира лидерство в общем зачёте сохраняет Риш. На её счету 514 очков. На втором месте идёт Вонн, у которой 345 баллов.

Горнолыжный спорт. Женщины. Кубок мира. Четвёртый этап
Супергигант. Лейк-Луис (Канада)

1. Линдси Вонн (США) — 1.20,72.
2. Мария Риш (Германия) — 1.21,55.
3. Джулия Манкузо (США) — 1.21,61.

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