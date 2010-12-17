Лохте — первый в полуфинале ЧМ в комплексном плавании на 200 м
На чемпионате мира по плаванию завершились полуфинальные соревнования комплексным плаванием на 200 м. Его победителем стал американец Райан Лохте. Россиянин Александр Тихонов, показав 20-е время, в финал соревнований не попал.
Плавание. Чемпионат мира. Мужчины
Комплексное плавание. 200 м. Полуфинал
1. Лохте (США) — 1.53,59.
2. Роган (Австрия) — + 0,27.
3. Родригез (Бразилия) — + 0,57…
20. Тихонов (Россия) — + 3,88.
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