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"Уралочка" обыграла "Тюмень-ТюмГУ" в рамках Кубка России

"Уралочка" обыграла "Тюмень-ТюмГУ" в рамках Кубка России
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Завершился матч женского Кубка России по волейболу. В полуфинальной группе «Г» «Уралочка-НТМК» в трёх сетах обыграла «Тюмень-ТюмГУ» — 25:8, 25:20, 25:23, и вышла в «Финал четырёх» турнира.

Волейбол. Женщины. Кубок России
Полуфинал. Группа «Г»

«Уралочка-НТМК» — «Тюмень-ТюмГУ» — 3:0 (25:8, 25:20, 25:23).

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