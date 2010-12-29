"Уралочка" обыграла "Тюмень-ТюмГУ" в рамках Кубка России

Завершился матч женского Кубка России по волейболу. В полуфинальной группе «Г» «Уралочка-НТМК» в трёх сетах обыграла «Тюмень-ТюмГУ» — 25:8, 25:20, 25:23, и вышла в «Финал четырёх» турнира.

Волейбол. Женщины. Кубок России

Полуфинал. Группа «Г»

«Уралочка-НТМК» — «Тюмень-ТюмГУ» — 3:0 (25:8, 25:20, 25:23).