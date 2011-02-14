Потёмкина: на этапе КМ в Москве катастрофически не везло

Член сборной России по шорт-треку Валерия Потёмкина прокомментировала итоги этапа Кубка мира в Москве.

«В России давно не было международных соревнований, все хотели проявить себя с лучшей стороны. Я бы не сказала, что сейчас физически чувствую себя неважно, силы есть. Но накопилась психологическая усталость — и, как следствие, тяжело собраться, настроиться. К тому же, мы выступали в очень непривычной для нас праздничной обстановке — в прекрасном ледовом дворце, при поддержке публики. На эти соревнования пришли многие наши родственники, друзья, знакомые. Это было очень приятно, но, признаюсь, отвлекало. К тому же, получился такой дополнительный груз ответственности, очень хотелось их порадовать.

На личных дистанциях нам в Москве катастрофически не везло, было много дисквалификаций и падений, но в эстафете мы отвели душу, поставили хорошую точку. Эстафета, действительно, оставила радость на душе. В полуфинале мы сразу на 0,8 секунды обновили рекорд России. Этот забег у нас получился просто отлично, впервые мы смогли выполнить все установки тренера — от старта и до финиша. Да, мы не смогли пробиться в финал „А“, но у нас была четвёртая стартовая позиция, а из неё выбираться вперёд очень сложно», — приводит слова Потёмкиной сайт Союза конькобежцев России.