Медведев: надо активней пропагандировать спорт в Интернете

Президент РФ Дмитрий Медведев попросил спортивных чиновников и атлетов активнее использовать Интернет для пропаганды спорта и здорового образа жизни.

«Ещё важнее (по сравнению с обычными средствами пропаганды) тот самый цифровой мир: Интернет, различного рода средства новых коммуникаций. Это непаханое поле. И там нужно обязательно присутствовать. Особое удовольствие мальчишки и девчонки получают, вступив в контакт с кем-нибудь из своих кумиров.

В этом смысле ваше присутствие в социальных сетях является исключительно важным. Это не менее важно, чем социальная реклама… Возможность прямого общения через блоги, социальные сети, через тот же самый Twitter — кому что нравится — это очень важно, и не нужно этого недооценивать. Потому что молодёжь сейчас там, и если там будете вы, то тогда нам всем гарантирован успех», — приводит слова Медведева РИА «Новости».