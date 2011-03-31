Медведев: надо активней пропагандировать спорт в Интернете

Президент РФ Дмитрий Медведев попросил спортивных чиновников и атлетов активнее использовать Интернет для пропаганды спорта и здорового образа жизни.
«Ещё важнее (по сравнению с обычными средствами пропаганды) тот самый цифровой мир: Интернет, различного рода средства новых коммуникаций. Это непаханое поле. И там нужно обязательно присутствовать. Особое удовольствие мальчишки и девчонки получают, вступив в контакт с кем-нибудь из своих кумиров.
В этом смысле ваше присутствие в социальных сетях является исключительно важным. Это не менее важно, чем социальная реклама… Возможность прямого общения через блоги, социальные сети, через тот же самый Twitter — кому что нравится — это очень важно, и не нужно этого недооценивать. Потому что молодёжь сейчас там, и если там будете вы, то тогда нам всем гарантирован успех», — приводит слова Медведева РИА «Новости».
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