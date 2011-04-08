Александров: Мустафиной нет равных в мире — это можно посчитать
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Старший тренер женской сборной России Александр Александров, являющийся личным тренером Алии Мустафиной, считает, что на данный момент его подопечной нет равных в мире.
«В принципе — да. Это можно посчитать. Если сложить базовые оценки сложности программ Мустафиной в четырёх видах, то получится 25,5 балла. Второй по этому показателю среди взрослых идёт американка Джордин Вибер — 24,8. А все остальные намного ниже, даже китаянки», — приводит слова наставника «Спорт-экспресс».
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