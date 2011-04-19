Воловник выиграл ЧР в комплексном плавании, но не отобрался на ЧМ

Представитель сборной Коми по плаванию Илья Воловник стал победителем чемпионата России в Москве на дистанции 400 м комплексом со временем 4.21,45. Однако этого результата не хватило для того, чтобы отобраться на шанхайский чемпионат мира.

Нормативом для отбора на мировое первенство в данной дисциплине является время 4.16,47.

Плавание. Мужчины. Чемпионат России. Москва

Комплекс. Дистанция 400 м

1. Илья Воловник (Коми) — 4.21,45.

2. Егор Савченко (Санкт-Петербург) — 4.22,74.

3. Сергей Кашперский (Москва) — 4.24,43.