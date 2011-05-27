Дементьев: Легков мне давно говорил, чтобы я возвращался
Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев рассказал о своих планах по возвращению в спорт.
«Я не собираюсь ни с кем бороться, интриговать. Хочу бегать на лыжах, заниматься делом, которое люблю. Всё будет зависеть только от меня, от результатов, которые я покажу. Не дождусь момента, когда истечёт срок дисквалификации и я смогу принять участие в соревнованиях. В сентябре планирую стартовать в летнем чемпионате России.
Кто из членов сборной меня поддерживает? В первую очередь мой друг Саша Легков. Он мне давно говорил, чтобы я возвращался. Я общаюсь со всеми ребятами, с которыми раньше выступал. Они одобряют моё решение», — приводит слова Дементьева агентство «Весь спорт».
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