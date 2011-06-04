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Кромм: надеюсь, результат второго матча будет противоположным

Кромм: надеюсь, результат второго матча будет противоположным
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Капитан сборной Германии по волейболу Роберт Кромм прокомментировал поражение от команды России в первом выездном матче второго тура отборочного раунда Мировой лиги в Калининграде в трёх партиях.

«Я поздравляю российскую команду с хорошей игрой. Мы же играли нестабильно и допустили много ошибок на подаче.

Постараемся избежать их во втором матче в Калининграде. Я надеюсь, что субботний результат будет противоположным», — приводит слова Кромма пресс-служба FIVB.

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