Ерахтин: настораживают последние матчи предварительного этапа

Главный тренер клуба по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин прокомментировал календарь чемпионата России, который был утверждён 22 июня.

«Нормальный календарь, ритмичный. Единственное, что настораживает, — последние матчи предварительного этапа. После игры с хабаровским „СКА-Нефтяником“ придётся лететь с одного края света на другой — с Дальнего Востока в Архангельск и Мурманск. Непростой вояж перед играми плей-офф», — сказал тренер.

Также Ерахтин рассказал о планах команды на межсезонье.

«4 июля выходим из отпуска. Не форсируя событий, примерно шесть недель будем готовиться в Иркутске, затем проведём сборы на базе МЧС. А потом по традиции выйдем на искусственный лёд ангарского „Ермака“, где уже займёмся конкретно хоккеем: грядёт первый этап Кубка России в Кемерово, Кубок мира в Швеции, где мы будем представлять Россию вместе с пятью ведущими клубами страны», — приводит слова тренера газета «Наша Сибскана».