Коновалов: у участников конференции было полное единодушие

Старший тренер МФК «Норильский Никель» Владимир Коновалов поделился впечатлениями от конференции, на которой был выбран президент АМФР Эмиль Алиев, а также челны президиума.

«Избрание президентом АМФР Эмиля Гуметовича Алиева для многих, в том числе и для меня, стало большой неожиданностью. Я думал, что Семён Николаевич Андреев будет избираться вновь, и даже не подозревал о наличии второго кандидата. Однако по всем вопросам, которые выносились на голосование, решение принималось единогласно, и у участников конференции было полное единодушие и взаимопонимание», — сказал тренер.

Также Коновалов рассказал о сборе команды в «Аквариуме».

«Всё идёт по нашему плану. Бывают небольшие корректировки, но работа идёт по графику, который был намечен. В сборе участвует большая группа футболистов. Одновременно с основным составом на сборе находится и дублирующий.

В первом микроцикле работали в трёхразовом режиме. Сейчас также три тренировки в день, но первая – функциональная, вторая – технико-тактическая и плюс теоретические занятия для всей команды или отдельных звеньев. Проводятся совместные тренировки с участием дублёров. Ребята работают хорошо, понимают, что мы делаем и для чего, стараются. Нареканий к футболистам никаких нет, выполняют они всё добросовестно, не увиливают от нагрузок.

На 12 августа у нас запланирована товарищеская встреча с ЦСКА, а на 18-е число есть договорённость о спарринге с командой Высшей лиги „Алмаз-АЛРОСА“. Затем команда вылетает в Екатеринбург на предсезонный турнир „Кубок Урала“, — приводит слова тренера официальный сайт клуба.