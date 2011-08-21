Ворганов: победа Leopard-Trek на стартовой "разделке" меня удивила

Российский велогонщик «Катюши» Эдуард Ворганов подвёл итоги командной «разделки» на старте «Вуэльты Испании», а также поведал о первом индивидуальном этапе многодневной гонки.

«Первым этапом мы остались довольны, показали неплохое время. Разве что меня удивила победа Leopard-Trek. Мне казалось, что претендентами на победу на первом этапе будут совершенно другие команды. Можно считать, что это первый сюрприз „Вуэльты“!

Сегодня нас ждёт практически равнинный этап вдоль берега Аликанте, за исключением небольшого горного участка третьей категории сложности. А вот уже на четвёртом этапе горный финиш! Обычно на гранд-турах пелотон начинает ехать в гору гораздо позже, а здесь нет: мы уже послезавтра будем покорять Сьерра-Неваду», — приводит слова Ворганова РИА «Новости».