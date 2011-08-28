Кривошапка: бегом в полуфинале на 400 м совершенно недовольна

Российская бегунья Антонина Кривошапка, пробившаяся в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике в беге на 400 м, рассказала, что у неё не получилось в полуфинальном этапе мирового первенства.

«Сегодняшним выступлением совершенно недовольна. Ни результатом, ни тем, как сложился бег. Начало получилось вялым, на последнем вираже пыталась догонять, но догонять уже было поздно. Я вообще привыкла начинать быстро и в конце терпеть, но тренер посоветовал в полуфинале мне провести бег по-другому: первые 200 м поспокойнее, а на последней прямой ускоряться. Ну вот, я его план выполнила. Даже перевыполнила.

Ну и в целом сегодня состояние не очень бодрое: стало жарче, солнышко выглянуло, поэтому стало душно. Я уже на разминке почувствовала себя сонной. Если попаду в финал, в любом случае мне достанется самая неудобная дорожка. Именитые соперницы меня не пугают, я же в Берлине уже с ними соревновалась», — сказала Кривошапка в интервью пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики.