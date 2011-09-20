"Омичка" и "Тюмень-ТюмГУ" праздновали победы в Кубке России

В рамках Кубка России по волейболу среди женщин «Омичка» разгромила «Уфимочку», а «Тюмень-ТюмГУ» не оставила шансов клубу «Автодор-Метар».

Волейбол. Кубок России. Женщины

«Омичка» — «Уфимочка» — 3:0 (25:15, 27:25, 25:19).

«Автодор-Метар» — «Тюмень-ТюмГУ» — 0:3 (19:25, 20:25, 12:25).