Хет-трики Леонова и Харитонова помогли "Волге" обыграть "Родину" в Кубке России

Хоккеисты ульяновской «Волги» добились непростой волевой победы над кировской «Родиной» в матче второго тура первого группового этапа Кубка России в Москве со счётом 6:4.

Отметим, что в составе победителей два хет-трика оформили нападающие Евгений Леонов и Сергей Харитонов.

Хоккей с мячом. Кубок России. Первый этап. Группа «Запад». Москва

Второй тур

«Волга» (Ульяновск) — «Родина» (Киров) — 6:4 (1:1).

Голы: Розвезев, 11 (0:1); Леонов, 29 (1:1); Зубарев, 48 (1:2); Леонов, 55 (2:2); Леонов, 60 (3:2); Харитонов, 64 (4:2); Харитонов, 66 (5:2); Харитонов, 66 (6:2); Бронников, 71 (6:3); Бронников, 80 (6:4).