Польховский: в отличие от Тихонова считаю систему отбора максимально открытой

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал принятые Союзом биатлонистов России (СБР) новые критерии отбора в национальную команду на этапы Кубка мира и мировое первенство, отреагировав на критику четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, которому не по душе пришлась новая система отбора.

«Странно, я-то как раз, наоборот, считаю, что принятая система отбора чуть ли не историческая по своей открытости. Над ней тренерский совет ломал голову всё лето. В итоге выделю три главных момента. На этапы Кубка IBU, Кубка мира, а в дальнейшем и чемпионат мира может отобраться любой биатлонист, проявивший себя на летнем чемпионате России в Уфе, ноябрьских отборочных стартах в Финляндии и Норвегии и февральских соревнованиях в той же Уфе. Когда-нибудь такое было вообще?

Вы допускаете ситуацию, что совершенно никому не известный человек целенаправленно подготовится к этому старту, выиграет его, будет включён в этапы Кубка мира, а потом хоть трава не расти? Мы же не в курсе его методики подготовки. Во-вторых, пришло время, когда нужно больше доверять мнению тренерского штаба. Именно с нас идёт спрос за результат — так дайте нам все рычаги! Да, можно проводить отбор сугубо математически, по очкам. Но зачем тогда нужны тренеры сборной, их опыт, умение, интуиция, наконец? Я исхожу из того, что перед попаданием на этапы Кубка мира спортсмен должен хотя бы сезон пройти через национальную команду. Чудес-то не бывает, никто не появляется из пустоты», — сказал Польховский в интервью «Московским новостям».