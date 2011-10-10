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Сборная Голландии одержала шестую победу на Кубке мира по бейсболу

Сборная Голландии одержала шестую победу на Кубке мира по бейсболу
Другие / Прочие виды спорта

В рамках Кубка мира по бейсболу, который проходит в Панаме, состоялись очередные матчи группового этапа. Предлагаем вашему вниманию результаты завершившихся игр.

Бейсбол. Кубок мира. Панама. Групповой этап. Группа 1. Седьмой тур
Панама — Голландия — 3:7 (1:0, 1:1, 1:4, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Группа 2
Доминиканская Республика — Южная Корея — 4:5 (1:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4).
Тайпей — Пуэрто-Рико — 3:1 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0).
Никарагуа — Куба — 0:6 (0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0).

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