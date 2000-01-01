Россиян допустили до Паралимпийских игр — 2024!
Международный паралимпийский комитет (IPC) официально допустил россиян на Паралимпийские игры в Париже! На каких условиях наши параатлеты поедут на Игры-2024?
Условия допуска
Российские параспортсмены смогут выступить на Играх в качестве индивидуальных и нейтральных атлетов, то есть без флага и гимна. Более подробные условия допуска будут разработаны IPC позже.
Условия допуска
При этом Паралимпийский комитет России (ПКР) имеет право заниматься подготовкой спортсменов к крупным международным стартам, включая Паралимпиаду.
Паралимпийский чемпион Михаил Терентьев
«Это сбалансированное решение. Но нужно внимательно отслеживать, чтобы предоставленная возможность не была обличена какими-то невыполнимыми требованиями для участия наших спортсменов».
Татьяна Тарасова, известный тренер
«Слава богу, мы очень рады за них и верим в наших паралимпийцев. Они наконец смогут выступать и представлять Россию. Пусть даже на их форме и не будет написано, из какой они страны».
Ждём Игр!
Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. На Играх-2020 в Токио россияне заняли третье место в медальном зачёте.
Россия пустили на Паралимпийские игры — 2024! Самое важное о допуске наших атлетов
Герои сборной РоссииВсе герои