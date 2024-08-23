Спортсмены не знали, что участвуют в первой Паралимпиаде в истории. Как это вышло?

В наши дни поклонники спорта знают: буквально через пару недель после окончания Олимпиады в том же городе на тех же аренах пройдут Паралимпийские игры. И Париж уже готовится принять лучших в мире спортсменов среди людей с ограниченными возможностями.

Но так было не всегда. Рассказываем главное об истории Паралимпиад.

Как появились Паралимпийские игры?

Паралимпийский спорт, или соревнования для людей с ограниченным возможностями, в частности инвалидов-колясочников, был известен ещё с конца XIX века, однако его бурное развитие произошло лишь в середине XX века, после того как мир начал оправляться от двух больших войн.

Развитие паралимпийского спорта прежде всего связывают с именем немецкого врача Людвига Гуттмана, бежавшего от ужасов нацизма в Англию. Сэр Гуттман был сторонником теории реабилитации инвалидов с повреждениями опорно-двигательного аппарата с помощью спорта.

В 1948 Людвиг Гуттман основал Сток-Мандевильские игры – соревнования при медицинском центре, директором которого он являлся. Первые Игры прошли параллельно с соревнованиями Олимпийских игр в Лондоне, а со временем стали ежегодными и даже международными: на четвёртые Игры приехали спортсмены из Нидерландов, а всего было уже 130 участников.

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Когда и где прошла первая Паралимпиада?

Старания Гуттмана отмечал и Международный олимпийский комитет – врач получил премию за воплощение в жизнь олимпийских идеалов гуманизма.

А Сток-Мандевильские игры продолжали расти и развиваться. В 1960 году они прошли в Риме сразу после отгремевшей там Олимпиады. В состязаниях Гуттмана приняли участие уже 400 спортсменов, которые соревновались друг с другом в восьми разных видах спорта за 57 комплектов наград.

Паралимпиада Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Это и была первая Паралимпиада. Правда, девятым Сток-Мандевильским играм этот статус был присвоен почти через три десятка лет – в 1980-х годах. Тогда официально утвердили термин «Паралимпиада», создали Международный паралимпийский комитет и пересмотрели историю главных международных турниров для людей с ограниченными возможностями. Паралимпиадами стали турниры, проводившиеся в олимпийский год.

Первая зимняя Паралимпиада была проведена в 1976 году в шведском городе Эрншёльдсвик. В соревнованиях приняли участие 198 спортсменов из 16 стран. Видов спорта было только два – горнолыжный спорт и лыжные гонки.

Паралимпиада как полный аналог Олимпиады

Если обратиться к истории проведения Паралимпиад, то легко заметить, что главные международные старты проводили в годы Олимпиад – зимних и летних. Точкой отсчёта, как уже было описано выше, является летняя Паралимпиада в Риме в 1960-м. Через четыре года соревнования для инвалидов снова прошли в городе проведения Олимпиады – в Токио. Однако затем пути Паралимпиад и Олимпиад разошлись практически на 20 лет.

Паралимпийские игры проводили в Тель-Авиве (в 1968-м), Гейдельберге (в 1972-м), Торонто и Онтарио (в 1976-м), Арнеме (в 1980-м), Сток-Мандевиле и Нью-Йорке (в 1984-м). И только с 1988-го Паралимпиада стала вновь проходить в том же городе и на тех же аренах, где прошла Олимпиада. Атлетов расселяли в Олимпийской деревне, проводили для них церемонии открытия, закрытия и награждения. Всё – как и на Олимпийских играх.

Таким образом, Паралимпиада в 1988 году приобрела фактически современный вид и формат и стала верной спутницей Олимпиады.