Почему Паралимпиада называется именно так? Слово, кажется, нарушает правила русского языка

28 августа в Париже пройдёт церемония открытия Паралимпийских игр. Спортсмены с ограниченными возможностями на протяжении полутора недель будут сражаться за медали на тех же аренах и практически в тех же спортивных дисциплинах, что и олимпийцы в начале августа.

Чем Паралимпиада отличается от Олимпиады – понятно. Но часто возникает вопрос о названии. Откуда вообще взялось слово Паралимпиада? Что оно значит? Не противоречит ли оно правилам русского языка?

Давайте найдём ответы на все эти вопросы.

Откуда взялось слово Паралимпиада?

Изначально в соревнованиях, переросших в Паралимпиаду, принимали участие спортсмены преимущественно с параличом нижних конечностей. Медицинский термин, соответствующий этому – параплегия (paraplegia на латыни). Очевидно, приставка «пара-» была использована со словом Олимпиада, и получилось название соревнования в прямом смысле: турнир для спортсменов с параличом нижних конечностей – Паралимпиада.

Что ещё значит слово Паралимпиада?

Однако позднее, когда в соревнованиях стали принимать участие атлеты и с другими особенностями здоровья, например, с нарушениями зрения, название переосмыслили. Приставку «пара-» связали с греческим корнем, который обозначает что-то вроде «рядом». Получается, что Паралимпиада – это турнир, который рядом с Олимпиадой. Тем самым подчёркивается и равноправие паралимпийских соревнований с олимпийскими.

А как писать — Паралимпиада или Параолимпиада?

В соответствии с правилами русского языка соревнования спортсменов с ограниченными возможностями можно было бы называть Параолимпиадой, а дисциплины, медали и всё остальное – параолимпийскими. Однако термины с буквой «о» не прижились, несмотря на то что были зафиксированы в словарях. В официальных документах повсеместно использовали кальку с английского названия, без буквы «о». «Хитрость» его в том, что его не нужно согласовывать с МОК при использовании в коммерческих целях.