Ирина Вертинская
Участница Паралимпиады в Токио (четвёртое место), призёр чемпионатов мира.
Вид спорта: лёгкая атлетика
Помимо лёгкой атлетики, занималась армрестлингом и стала чемпионкой мира в составе сборной Кыргызстана, в 2010 года переехала в Россию.
Начала заниматься спортом в Бишкеке
Вертинская воспитывалась в детском доме, а после выпуска из интерната пришла в секцию армрестлинга благодаря подруге.
Факт: держит дома королевского питона
Королевский питон по кличке Шкет — домашний любимец Ирины. Она утверждает, что тот совершенно безопасен, главное — кормить его раз в месяц.
Ирина Вертинская, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024