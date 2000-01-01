Игорь Баскаков
Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы, участник Паралимпиады-2020 в Токио (четвёртое и пятое места).
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает сразу в двух дисциплинах — толкании ядра и метании молота. Вошёл в паралимпийскую сборную России в 2015 году.
Начал заниматься спортом в Бийске
Ещё в детстве пришёл в хоккей, также пробовал себя в пауэрлифтинге. До травмы глаз 10 лет играл за хоккейный клуб «Мотор» из Барнаула.
Факт: играл в хоккей против Александра Овечкина
Игорю удалось поиграть на одном льду с легендой — на турнире «Золотая шайба» Овечкин защищал цвета «Сибири».
Игорь Баскаков, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024