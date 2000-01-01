Мария Богачёва
Чемпионка мира и Европы, участница Паралимпийских игр в Токио (четвёртое и шестое места).
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в двух дисциплинах — метании копья и толкании ядра.
Начала заниматься спортом в городе Сасово Рязанской области
В детстве также занималась лыжами. После тяжёлой травмы позвоночника пробовала себя в армрестлинге и пауэрлифтинге, но всё же вернулась к лёгкой атлетике.
Факт: увлекается искусством и не только
Мария интересуется живописью и писала картины маслом. Также увлекается музыкой, кулинарией, садоводством.
Мария Богачёва, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024