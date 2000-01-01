Андрей Вдовин
Чемпион и двукратный серебряный призёр Паралимпиады в Токио, многократный чемпион мира, Европы и России.
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в беге на 100, 200 и 400 м. Был знаменосцем сборной России на прошлых Паралимпийских играх.
Начал заниматься спортом в Дзержинске, Нижегородская область
В 2005 году занялся карате и дзюдо, затем совмещал футбол и лёгкую атлетику. Вошёл в состав паралимпийской сборной России в 2013 году.
Факт: имеет два высших образования
Андрей получил специальности в сферах IT и спортивного менеджмента.
Андрей Вдовин, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024