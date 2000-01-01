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Екатерина Ветохина
Екатерина Ветохина
Многократный победитель и призёр международных и российских соревнований.
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Вид спорта: лёгкая атлетика
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в двух дисциплинах — толкании ядра и метании диска.
Начала заниматься спортом в Игриме, ХМАО-Югра
Начала заниматься спортом в Игриме, ХМАО-Югра
Первым видом спорта была тяжёлая атлетика, но после аварии, ампутации ноги и протезирования Екатерина переквалифицировалась на лёгкую атлетику.
Факт: обожает экстрим
Факт: обожает экстрим
Ветохина ведёт активный образ жизни и вне спорта: это походы в горы Алтая, сплавы по рекам, полёты на канате с моста и моторафтинг.
Екатерина Ветохина, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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