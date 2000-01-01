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Денис Гаврилов
Денис Гаврилов
Участик Паралимпиады в Токио (10-е место в марафоне), победитель и призёр чемпионатов России.
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Вид спорта: лёгкая атлетика
Вид спорта: лёгкая атлетика
В 2018 году вошёл в состав паралимпийской сборной России.
Начал заниматься спортом в Арзамасе, Нижегородская область
Начал заниматься спортом в Арзамасе, Нижегородская область
В школе пробовал разные виды спорта: плавание, карате, бокс. Но после того, как из-за врождённого заболевания начало портиться зрение, сосредоточился на лёгкой атлетике.
Факт: увлекается йогой
Факт: увлекается йогой
Лучшей восстановительной процедурой в день отдыха считает йогу. Увлечение возникло благодаря супруге.
Денис Гаврилов, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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