Денис Гаврилов
Участик Паралимпиады в Токио (10-е место в марафоне), победитель и призёр чемпионатов России.
Вид спорта: лёгкая атлетика
В 2018 году вошёл в состав паралимпийской сборной России.
Начал заниматься спортом в Арзамасе, Нижегородская область
В школе пробовал разные виды спорта: плавание, карате, бокс. Но после того, как из-за врождённого заболевания начало портиться зрение, сосредоточился на лёгкой атлетике.
Факт: увлекается йогой
Лучшей восстановительной процедурой в день отдыха считает йогу. Увлечение возникло благодаря супруге.
Денис Гаврилов, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024