Евгения Галактионова
Бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы.
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в толкании ядра, именно в этой дисциплине была завоёвана медаль в Токио. В 2018 году вошла в паралимпийскую сборную России.
Начала заниматься спортом в Ростове-на-Дону
Евгения родилась в Пятигорске, а в 2017 году присоединилась к Паралимпийской адаптивной спортшколе Ростова-на-Дону.
Факт: обучалась программированию
Окончила колледж по специальности «Программист», но пока сосредоточена на спортивной карьере.
Евгения Галактионова, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024