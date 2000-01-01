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Евгения Галактионова
Евгения Галактионова
Бронзовый призёр Паралимпиады в Токио, призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы.
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Вид спорта: лёгкая атлетика
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в толкании ядра, именно в этой дисциплине была завоёвана медаль в Токио. В 2018 году вошла в паралимпийскую сборную России.
Начала заниматься спортом в Ростове-на-Дону
Начала заниматься спортом в Ростове-на-Дону
Евгения родилась в Пятигорске, а в 2017 году присоединилась к Паралимпийской адаптивной спортшколе Ростова-на-Дону.
Факт: обучалась программированию
Факт: обучалась программированию
Окончила колледж по специальности «Программист», но пока сосредоточена на спортивной карьере.
Евгения Галактионова, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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