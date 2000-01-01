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Денис Гнездилов
Денис Гнездилов
Чемпион Паралимпийских игр в Токио, двукратный чемпион мира.
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Вид спорта: лёгкая атлетика
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в толкании ядра. На прошлой Паралимпиаде в последней попытке обошёл главного соперника на 1 см, установив мировой рекорд.
Начал заниматься спортом в Сочи
Начал заниматься спортом в Сочи
Первым спортивным увлечением был пауэрлифтинг, в 2017-м нашёл себя в толкании ядра и уже через два года вошёл в состав паралимпийской сборной России.
Факт: неофициально пообщался с Путиным вместо торжественной речи
Факт: неофициально пообщался с Путиным вместо торжественной речи
Хотел выступить с речью на встрече паралимпийцев с президентом после Токио, но из-за эмоций не нашёл сил. Пообщался с Путиным после окончания официальной части.
Денис Гнездилов, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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