Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Маргарита Гончарова
Маргарита Гончарова
Трёхкратная чемпионка, трёхкратный серебряный и двукратный бронзовый призёр Паралимпийских игр, многократный победитель и призёр чемпионатов мира.
AMP-версия
Вид спорта: лёгкая атлетика
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в беге на 100 м, 200 м, 400 м и в прыжках в длину.
Начала заниматься спортом в городе Вольск (Саратовская область)
Начала заниматься спортом в городе Вольск (Саратовская область)
Через два года попала в паралимпийскую сборную России, в составе которой добилась высочайших достижений. На первой Паралимпиаде выступила в 17 лет.
Факт: доказывала, что может выступать в паралимпийском классе
Факт: доказывала, что может выступать в паралимпийском классе
Маргарита родилась с диагнозом ДЦП, но занятия спортом так укрепили мышечный корсет, что в 2014 году пришлось заново проходить классификацию.
Маргарита Гончарова, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
Герои сборной России
Все герои
Денис Гнездилов
Денис Гнездилов
Евгения Галактионова
Евгения Галактионова
Денис Гаврилов
Денис Гаврилов
Екатерина Ветохина
Екатерина Ветохина
Андрей Вдовин
Андрей Вдовин
Мария Богачёва
Мария Богачёва
Игорь Баскаков
Игорь Баскаков
Ирина Вертинская
Ирина Вертинская
Россиян допустили до Паралимпийских игр — 2024!
Россиян допустили до Паралимпийских игр — 2024!
Паралимпийцу без рук подарили наручные часы
Паралимпийцу без рук подарили наручные часы

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android