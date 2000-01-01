Маргарита Гончарова
Трёхкратная чемпионка, трёхкратный серебряный и двукратный бронзовый призёр Паралимпийских игр, многократный победитель и призёр чемпионатов мира.
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в беге на 100 м, 200 м, 400 м и в прыжках в длину.
Начала заниматься спортом в городе Вольск (Саратовская область)
Через два года попала в паралимпийскую сборную России, в составе которой добилась высочайших достижений. На первой Паралимпиаде выступила в 17 лет.
Факт: доказывала, что может выступать в паралимпийском классе
Маргарита родилась с диагнозом ДЦП, но занятия спортом так укрепили мышечный корсет, что в 2014 году пришлось заново проходить классификацию.
Маргарита Гончарова, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Олимпиаде-2024