Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Антон Кулятин
Антон Кулятин
Чемпион Паралимпиады-2020 в Токио (1500 м).
AMP-версия
Вид спорта: лёгкая атлетика
Вид спорта: лёгкая атлетика
Помимо паралимпийских стартов, Кулятин попадал в призы чемпионата России и Кубка России среди здоровых легкоатлетов.
Начал заниматься бегом в Бийске
Начал заниматься бегом в Бийске
Пришёл в спорт после девятого класса с нормальным зрением, но оно стало постепенно ухудшаться. Вошёл в паралимпийскую сборную России в 2019-м, когда левый глаз перестал видеть.
Факт: на первых соревнованиях проиграл даже девочкам
Факт: на первых соревнованиях проиграл даже девочкам
Антон бежал в шиповках, которые дал ему тренер — и в итоге стал последним, проиграв даже девочкам. После такого поражения стал тренироваться по-настоящему.
Антон Кулятин, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
Герои сборной России
Все герои
Маргарита Гончарова
Маргарита Гончарова
Денис Гнездилов
Денис Гнездилов
Евгения Галактионова
Евгения Галактионова
Денис Гаврилов
Денис Гаврилов
Екатерина Ветохина
Екатерина Ветохина
Андрей Вдовин
Андрей Вдовин
Мария Богачёва
Мария Богачёва
Игорь Баскаков
Игорь Баскаков
Ирина Вертинская
Ирина Вертинская
Россиян допустили до Паралимпийских игр — 2024!
Россиян допустили до Паралимпийских игр — 2024!
Паралимпийцу без рук подарили наручные часы
Паралимпийцу без рук подарили наручные часы

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android