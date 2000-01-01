Антон Кулятин
Чемпион Паралимпиады-2020 в Токио (1500 м).
Вид спорта: лёгкая атлетика
Помимо паралимпийских стартов, Кулятин попадал в призы чемпионата России и Кубка России среди здоровых легкоатлетов.
Начал заниматься бегом в Бийске
Пришёл в спорт после девятого класса с нормальным зрением, но оно стало постепенно ухудшаться. Вошёл в паралимпийскую сборную России в 2019-м, когда левый глаз перестал видеть.
Факт: на первых соревнованиях проиграл даже девочкам
Антон бежал в шиповках, которые дал ему тренер — и в итоге стал последним, проиграв даже девочкам. После такого поражения стал тренироваться по-настоящему.
Антон Кулятин, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024