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Виды спорта на летних Паралимпийских играх — 2024: какие входят, сколько в программе Паралимпиады, полный список и расписание

Все виды спорта на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Полный список и расписание
Батраз Томаев
Виды спорта на летних Паралимпийских играх — 2024
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Россия отправила боеспособный состав из 90 человек!

С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут XVII летние Паралимпийские игры. В соревнованиях примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран. Всего же во Франции будет разыграно 549 комплектов наград.

Россия, как и на Олимпиаде, будет выступать без флага и гимна. Но в качестве нейтральных атлетов на аренах появятся 90 россиян. И только в индивидуальных дисциплинах.

Сколько всего видов спорта на Паралимпиаде-2024?

Всего в Париже выступят представители 22 видов спорта. Ровно такое же представительство было и в Токио-2020. В списке: академическая гребля, бадминтон, баскетбол на колясках, велоспорт (шоссе, трек), волейбол сидя, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, регби на колясках, стрельба из лука, теннис на колясках, триатлон, тхэквондо, фехтование на колясках и футбол 5х5 класс В1 (тотально слепые спортсмены).

А ещё – два вида, которых не было на Олимпиадах. Это бочча и голбол.

Бочча – это вид спорта для людей с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Смысл игры в подбрасывании кожаных мячей как можно ближе к белому шару-мишени.
Голбол – игра для тех, у кого есть проблемы со зрением. В матче команды забрасывают в ворота соперника мяч со встроенным колокольчиком. Важно, чтобы на арене во время игры соблюдалась абсолютная тишина.
Отметим, что в некоторых из видов спорта есть классификации по типам нарушения опорно-двигательного аппарата.

Полный список видов спорта на Паралимпиаде-2024

Вид спортаДаты проведенияКоличество участниковКомплекты наградУчастие россиян
Академическая гребля30 августа — 1 сентября1045Нет
Бадминтон29 августа — 2 сентября12016Нет
Баскетбол на колясках29 августа — 8 сентября1922Нет
Бочча29 августа — 5 сентября12411Нет
Велоспорт29 августа — 1 сентября22051Нет
Волейбол (сидя)29 августа — 7 сентября1922Нет
Голбол29 августа — 5 сентября9616Нет
Гребля на байдарках и каноэ6-8 сентября10010Нет
Дзюдо5-7 сентября14816Нет
Конный спорт3-7 сентября7811Нет
Лёгкая атлетика30 августа — 8 сентября1069164Да
Настольный теннис29 августа — 7 сентября28031Да
Пауэрлифтинг4-8 сентября18020Нет
Плавание29 августа — 7 сентября605141Да
Пулевая стрельба30 августа — 5 сентября16013Нет
Регби на колясках29 августа — 2 сентября961Нет
Стрельба из лука29 августа — 5 сентября1409Нет
Теннис на колясках30 августа — 7 сентября966Нет
Триатлон1-2 сентября12011Да
Тхэквондо29-31 августа12010Да
Фехтование на колясках3-7 сентября9616Нет
Футбол 5х5, класс В11-7 сентября641Нет
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