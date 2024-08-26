Все виды спорта на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Полный список и расписание

С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут XVII летние Паралимпийские игры. В соревнованиях примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран. Всего же во Франции будет разыграно 549 комплектов наград.

Россия, как и на Олимпиаде, будет выступать без флага и гимна. Но в качестве нейтральных атлетов на аренах появятся 90 россиян. И только в индивидуальных дисциплинах.

Сколько всего видов спорта на Паралимпиаде-2024?

Всего в Париже выступят представители 22 видов спорта. Ровно такое же представительство было и в Токио-2020. В списке: академическая гребля, бадминтон, баскетбол на колясках, велоспорт (шоссе, трек), волейбол сидя, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, регби на колясках, стрельба из лука, теннис на колясках, триатлон, тхэквондо, фехтование на колясках и футбол 5х5 класс В1 (тотально слепые спортсмены).

А ещё – два вида, которых не было на Олимпиадах. Это бочча и голбол.

Бочча – это вид спорта для людей с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Смысл игры в подбрасывании кожаных мячей как можно ближе к белому шару-мишени.

Голбол – игра для тех, у кого есть проблемы со зрением. В матче команды забрасывают в ворота соперника мяч со встроенным колокольчиком. Важно, чтобы на арене во время игры соблюдалась абсолютная тишина.

Отметим, что в некоторых из видов спорта есть классификации по типам нарушения опорно-двигательного аппарата.

Полный список видов спорта на Паралимпиаде-2024