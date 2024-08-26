Все виды спорта на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Полный список и расписание

С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут XVII летние Паралимпийские игры. В соревнованиях примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран. Всего же во Франции будет разыграно 549 комплектов наград.
Россия, как и на Олимпиаде, будет выступать без флага и гимна. Но в качестве нейтральных атлетов на аренах появятся 90 россиян. И только в индивидуальных дисциплинах.
Сколько всего видов спорта на Паралимпиаде-2024?
Всего в Париже выступят представители 22 видов спорта. Ровно такое же представительство было и в Токио-2020. В списке: академическая гребля, бадминтон, баскетбол на колясках, велоспорт (шоссе, трек), волейбол сидя, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, регби на колясках, стрельба из лука, теннис на колясках, триатлон, тхэквондо, фехтование на колясках и футбол 5х5 класс В1 (тотально слепые спортсмены).
А ещё – два вида, которых не было на Олимпиадах. Это бочча и голбол.
Голбол – игра для тех, у кого есть проблемы со зрением. В матче команды забрасывают в ворота соперника мяч со встроенным колокольчиком. Важно, чтобы на арене во время игры соблюдалась абсолютная тишина.
Отметим, что в некоторых из видов спорта есть классификации по типам нарушения опорно-двигательного аппарата.
Полный список видов спорта на Паралимпиаде-2024
|Вид спорта
|Даты проведения
|Количество участников
|Комплекты наград
|Участие россиян
|Академическая гребля
|30 августа — 1 сентября
|104
|5
|Нет
|Бадминтон
|29 августа — 2 сентября
|120
|16
|Нет
|Баскетбол на колясках
|29 августа — 8 сентября
|192
|2
|Нет
|Бочча
|29 августа — 5 сентября
|124
|11
|Нет
|Велоспорт
|29 августа — 1 сентября
|220
|51
|Нет
|Волейбол (сидя)
|29 августа — 7 сентября
|192
|2
|Нет
|Голбол
|29 августа — 5 сентября
|96
|16
|Нет
|Гребля на байдарках и каноэ
|6-8 сентября
|100
|10
|Нет
|Дзюдо
|5-7 сентября
|148
|16
|Нет
|Конный спорт
|3-7 сентября
|78
|11
|Нет
|Лёгкая атлетика
|30 августа — 8 сентября
|1069
|164
|Да
|Настольный теннис
|29 августа — 7 сентября
|280
|31
|Да
|Пауэрлифтинг
|4-8 сентября
|180
|20
|Нет
|Плавание
|29 августа — 7 сентября
|605
|141
|Да
|Пулевая стрельба
|30 августа — 5 сентября
|160
|13
|Нет
|Регби на колясках
|29 августа — 2 сентября
|96
|1
|Нет
|Стрельба из лука
|29 августа — 5 сентября
|140
|9
|Нет
|Теннис на колясках
|30 августа — 7 сентября
|96
|6
|Нет
|Триатлон
|1-2 сентября
|120
|11
|Да
|Тхэквондо
|29-31 августа
|120
|10
|Да
|Фехтование на колясках
|3-7 сентября
|96
|16
|Нет
|Футбол 5х5, класс В1
|1-7 сентября
|64
|1
|Нет