Виктория Сланова
Двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы, многократная чемпионка России.
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в беге на 100 м, 200 м и 400 м. Участница Паралимпиады в Токио.
Начала заниматься спортом во Владикавказе
В лёгкую атлетику пришла в 2016 году. Через три года вошла в состав паралимпийской сборной России.
Факт: спортом «заразил» будущий тренер
Серьёзно заниматься спортом начала после знакомства с Гочей Хугаевым — паралимпийским чемпионом Лондона-2012. Позже он стал личным тренером Виктории.
Виктория Сланова, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024