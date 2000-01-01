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Виктория Сланова
Виктория Сланова
Двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы, многократная чемпионка России.
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Вид спорта: лёгкая атлетика
Вид спорта: лёгкая атлетика
Выступает в беге на 100 м, 200 м и 400 м. Участница Паралимпиады в Токио.
Начала заниматься спортом во Владикавказе
Начала заниматься спортом во Владикавказе
В лёгкую атлетику пришла в 2016 году. Через три года вошла в состав паралимпийской сборной России.
Факт: спортом «заразил» будущий тренер
Факт: спортом «заразил» будущий тренер
Серьёзно заниматься спортом начала после знакомства с Гочей Хугаевым — паралимпийским чемпионом Лондона-2012. Позже он стал личным тренером Виктории.
Виктория Сланова, лёгкая атлетика — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
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